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Война 2025

Пограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине

Украинская правдаСреда, 19 февраля 2025, 11:08
Пограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине
Фото: скриншот с видео ГПСУ

На Харьковском направлении бойцы бригады "Гарт" уничтожили российский комплекс РЭБ "Стриж-3", повредили вражескую гаубицу и ликвидировали пехоту.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области".

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Детали: Как сообщили пограничники, в результате ударов украинским бойцам удалось вывести из строя российскую гаубицу, уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы "Стриж-3", три автомобиля, а также ликвидировать 17 оккупантов.

Напомним: 

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  • 17 февраля стало известно, что разведчики бригады артрозведки "Черный Лес" в Донецкой области уничтожили российский новейший ЗРК малой и средней дальности С-350 "Витязь", стоимость которого составляет 135 миллионов долларов.
  • 18 февраля операторы FPV-дронов 113-й бригады ТрО недалеко от Волчанска уничтожили две вражеские боевые машины, подбили еще одну и ликвидировали укрытие и остатки пехоты оккупантов.

российско-украинская войнаПограничная службаХарьковская область
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