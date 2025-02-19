Пограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине

На Харьковском направлении бойцы бригады "Гарт" уничтожили российский комплекс РЭБ "Стриж-3", повредили вражескую гаубицу и ликвидировали пехоту.

Источник: ГПСУ

Дословно: "Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области".

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Детали: Как сообщили пограничники, в результате ударов украинским бойцам удалось вывести из строя российскую гаубицу, уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы "Стриж-3", три автомобиля, а также ликвидировать 17 оккупантов.

Напомним:

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