Пограничники поразили вражескую гаубицу, уничтожили технику и РЭБ оккупантов на Харьковщине
Среда, 19 февраля 2025, 11:08
На Харьковском направлении бойцы бригады "Гарт" уничтожили российский комплекс РЭБ "Стриж-3", повредили вражескую гаубицу и ликвидировали пехоту.
Источник: ГПСУ
Дословно: "Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач по противодействию российско-оккупационным войскам на севере Харьковской области".
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Детали: Как сообщили пограничники, в результате ударов украинским бойцам удалось вывести из строя российскую гаубицу, уничтожить комплекс радиоэлектронной борьбы "Стриж-3", три автомобиля, а также ликвидировать 17 оккупантов.
Напомним:
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