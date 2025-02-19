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Війна 2025

Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"

Альона Мазуренко Середа, 19 лютого 2025, 12:35
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: Поки у нас задача вистояти і зберегти державу
фото: УП

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний не підтвердив і не спростував те, що він міг би балотуватися на посаду президента. За його словами, це питання буде актуальним за умови, коли українській державності нічого не буде загрожувати.

Джерело: захід NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості"

Пряма мова: "Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним...

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Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання".

Деталі: За його словами, "поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу, а вже після цього будемо думати про інше".

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