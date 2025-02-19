Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"

Посол України у Великій Британії ексголовком ЗСУ Валерій Залужний не підтвердив і не спростував те, що він міг би балотуватися на посаду президента. За його словами, це питання буде актуальним за умови, коли українській державності нічого не буде загрожувати.

Джерело: захід NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості"

Пряма мова: "Для того, щоб відповісти на це запитання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких таке питання буде абсолютно доречним...

Реклама:

Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я як людина, яка знаходиться на державній службі і працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на таке питання".

Деталі: За його словами, "поки у нас задача одна: вистояти і зберегти нашу державу, а вже після цього будемо думати про інше".

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:

Представник аналітичного центру КМІС Антон Грушецького заявив, що на наступних президентських виборах Володимир Зеленський може програти завдяки ситуації, яка привела його до перемоги у 2019 році – очікуванням українців змін на краще від "нової сили".

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в країні, але українці цього не хочуть через відміну військового стану.

Знати більше: "Чи можливі вибори до кінця війни і хто їх може виграти"

Валерій Залужний: Ласкаво просимо – Третя світова почалася