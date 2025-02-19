Чи можливі вибори 26 жовтня та навіщо ЦВК оновлює дані – пояснення голови комісії

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко зазначив, що "теоретично вибори в Україні цього року можливі", але для цього потрібне завершення війни і скасування воєнного стану.

Джерело: Діденко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Чи теоретично можливо вибори в Україні 26 жовтня? Теоретично можливо. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно, щоб в Україні наступив мир, щоб в Україні закінчився воєнний стан, і щоб після цього було достатньо часу для зміни законодавства і належної підготовки виборчого процесу".

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Деталі: В поточних умовах такий сценарій малоймовірний, вважає Діденко:

"Якщо говорити про те, чи є в нас зараз конкретні дії, спрямовані на підготовку до виборів 26 жовтня цього року, то однозначно ні. Станом на зараз у нас немає ані фактичних, ані юридичних підстав говорити про вибори. У нас станом на зараз триває воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не організовуються, не проводяться", – додав голова ЦВК.

Діденко висловив думку, що передусім дискусії про вибори в Україні зараз були б вигідні Росії, щоб дестабілізувати ситуацію та підірвати легітимність влади.

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Діденко прокоментував попередні заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що поліграфічний комбінат "Україна" отримав завдання обрахувати вартість друку бюлетенів на вибори. Голова ЦВК стверджує, що це не є підготовкою до виборів:

"До поліграфічного комбіната "Україна" ЦВК звертається регулярно з відповідними запитами, тому що є звичайний процес бюджетного планування. Наприклад, у 2022 році ми готували бюджетний запит на 2023 рік, і для того, щоб розрахувати хоча б приблизну орієнтовну вартість виборів, треба в тому числі і розуміти вартість бюлетенів. Це звичайний робочий процес, який ні про що не свідчив".

Голова комісії додав, що в ЦВК працюють робочі групи щодо підготовки до повоєнних виборів. Вони розглядають різні шляхи спрощення голосування на цих виборах, в тому числі "зміну форми бюлетеня". Звернення могли бути пов’язані з уточненням вартості таких змін.

Крім того, каже Діденко, були звернення щодо того, чи може поліграфічний комбінат "Україна" виготовляти бюлетені за допомогою шрифта Брайля, щоб зробити їх доступнішими для людей з вадами зору.

Він також пояснив відновлення роботи Державного реєстру виборців, який був закритий після початку повномасштабного вторгнення.

Діденко зазначив, що роботу реєстру зупинили, щоб дані про виборців та співробітників ЦВК "не потрапили в руки ворога, в першу чергу через відділи ведення реєстру, які знаходились на тих територіях, які опинилися під окупацією дуже швидко". Це було зроблено також з міркувань кібербезпеки.

"Коли Центральна виборча комісія ухвалила рішення про відновлення реєстру в частині поновлення даних, пішла робота по внесенню цих відомостей всіх у реєстр. Вона тривала якийсь час, більше ніж пів року, вона завершилась. Після цього було ухвалено рішення про оновлення адресної інформації. Змінилися адреси, назви вулиць, будинки. Якісь будинки зникли, якісь додалися", – заявив очільник Центрвиборчкому.

Він додав, що реєстр виборців використовується не лише для виборів, а й у міжвиборчий період, тож він "повинен бути актуальний завжди".

"Тому говорити про те, що Центральна виборча комісія працює над актуальностю реєстру виборців, і це значить, що вже вибори будуть, це неправильно", – підсумував глава ЦВК.

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