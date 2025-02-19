Возможны ли выборы 26 октября и зачем ЦИК обновляет данные – объясняет глава комиссии

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко отметил, что "теоретически выборы в Украине в этом году возможны", но для этого нужно завершение войны и отмена военного положения.

Источник: Диденко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Теоретически возможны ли выборы в Украине 26 октября? Теоретически возможно. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы в Украине наступил мир, чтобы в Украине закончилось военное положение, и чтобы после этого было достаточно времени для изменения законодательства и надлежащей подготовки избирательного процесса".

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Детали: В текущих условиях такой сценарий маловероятен, считает Диденко:

"Если говорить о том, есть ли у нас сейчас конкретные действия, направленные на подготовку к выборам 26 октября этого года, то однозначно нет. По состоянию на сейчас у нас нет ни фактических, ни юридических оснований говорить о выборах. У нас по состоянию на сейчас продолжается военное положение. Во время военного положения выборы не организуются, не проводятся", - добавил председатель ЦИК.

Диденко выразил мнение, что прежде всего дискуссии о выборах в Украине сейчас были бы выгодны России, чтобы дестабилизировать ситуацию и подорвать легитимность власти.

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Диденко прокомментировал предыдущие заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что полиграфический комбинат "Украина" получил задание рассчитать стоимость печати бюллетеней на выборы. Глава ЦИК утверждает, что это не является подготовкой к выборам:

"К полиграфическому комбинату "Украина" ЦИК обращается регулярно с соответствующими запросами, потому что есть обычный процесс бюджетного планирования. Например, в 2022 году мы готовили бюджетный запрос на 2023 год, и для того, чтобы рассчитать хотя бы приблизительную ориентировочную стоимость выборов, надо в том числе и понимать стоимость бюллетеней. Это обычный рабочий процесс, который ни о чем не свидетельствовал".

Глава комиссии добавил, что в ЦИК работают рабочие группы по подготовке к послевоенным выборам. Они рассматривают различные пути упрощения голосования на этих выборах, в том числе "изменение формы бюллетеня". Обращения могли быть связаны с уточнением стоимости таких изменений.

Кроме того, говорит Диденко, были обращения относительно того, может ли полиграфический комбинат "Украина" изготавливать бюллетени с помощью шрифта Брайля, чтобы сделать их более доступными для людей с недостатками зрения.

Он также объяснил возобновление работы Государственного реестра избирателей, который был закрыт после начала полномасштабного вторжения.

Диденко отметил, что работу реестра остановили, чтобы данные об избирателях и сотрудниках ЦИК "не попали в руки врага, в первую очередь через отделы ведения реестра, которые находились на тех территориях, которые оказались под оккупацией очень быстро". Это было сделано также из соображений кибербезопасности.

"Когда Центральная избирательная комиссия приняла решение о восстановлении реестра в части обновления данных, пошла работа по внесению этих сведений всех в реестр. Она продолжалась какое-то время, более полугода, она завершилась. После этого было принято решение об обновлении адресной информации. Изменились адреса, названия улиц, дома. Какие-то дома исчезли, какие-то добавились", - заявил глава Центризбиркома.

Он добавил, что реестр избирателей используется не только для выборов, но и в межвыборный период, поэтому он "должен быть актуален всегда".

"Поэтому говорить о том, что Центральная избирательная комиссия работает над актуальностью реестра избирателей, и это значит, что уже выборы будут, это неправильно", - подытожил глава ЦИК.

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