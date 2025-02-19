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Війна 2025

Келлог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським

Євген КізіловСереда, 19 лютого 2025, 21:47
Келлог уже зустрівся з Сирським і військовим командуванням, у четвер побачиться із Зеленським
фото: Getty Images

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, який зараз перебуває з візитом в Україні, уже провів зустрічі з головкомом Олександром Сирським, а також з керівниками розвідок та спеціальних служб.

Джерело: президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Генерал Келлог уже в Києві. Він уже зустрічався з головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу".

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Деталі: Про деталі зустрічей президент не повідомив.

Він додав, що в четвер планує зустрітися з Келлогом сам. "Для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною. Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою", - зазначив Зеленський.

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Що передувало: Вранці 19 лютого спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог прибув до Києва. Говорячи про свій візит, спецпредставник Трампа сказав, що "це шанс провести хороші потенційні переговори".

Пряма мова Келлога: "Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо".

Зеленський раніше казав, що хоче звозити Келлога на фронт. "Я думаю, що він не відмовить", - говорив він.

СШАУкраїнавійна
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