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Война 2025

Кэллог уже встретился с Сырским и военным командованием, в четверг увидится с Зеленским

Евгений КизиловСреда, 19 февраля 2025, 21:47
Кэллог уже встретился с Сырским и военным командованием, в четверг увидится с Зеленским
фото: Getty Images

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, который сейчас находится с визитом в Украине, уже провел встречи с главкомом Александром Сырским, а также с руководителями разведок и специальных служб.

Источник: президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении

Прямая речь: "Генерал Келлог уже в Киеве. Он уже встречался с главкомом Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем Офиса".

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Детали: О деталях встреч президент не сообщил.

Президент добавил, что в четверг планирует встретиться с Келлогом сам. "Для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной. Вместе с Америкой и Европой мир может быть надежнее, и это является нашей целью", - отметил Зеленский.

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Что предшествовало: Утром 19 февраля спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев. Говоря о своем визите, спецпредставитель Трампа сказал, что "это шанс провести хорошие потенциальные переговоры".

Прямая речь Келлога: "Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом. Чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем".

Зеленский ранее сообщал, что хочет свозить Келлога на фронт. "Я думаю, что он не откажет", - говорил он.

СШАУкраинавойна
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