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Війна 2025

РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждалий, майже 90 тисяч абонентів без світла

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 19 лютого 2025, 23:46
РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждалий, майже 90 тисяч абонентів без світла
фото: Геннадій Труханов

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження. 

Джерело: голова ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов, ДСНС

Пряма мова: "Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками.

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Унаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості".

Деталі: Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла 89500 абонентів. 

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Оновлено: Пізніше в мерії Одеси повідомили, що в місті пошкоджена тепломагістраль. Також міська рада оприлюднила фото наслідків рсійської атаки.

 
фото: Геннадій Труханов
 
фото: Геннадій Труханов
 
фото: Геннадій Труханов

Що передувало: Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, були пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури. Від удару постраждали 3 дорослих і дитина.

 

Одеса
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