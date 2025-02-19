РФ масовано атакувала Одесу дронами: є постраждалий, майже 90 тисяч абонентів без світла
Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер, мер Одеси Геннадій Труханов, ДСНС
Пряма мова: "Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками.
Унаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості".
Деталі: Також через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.
Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла 89500 абонентів.
Оновлено: Пізніше в мерії Одеси повідомили, що в місті пошкоджена тепломагістраль. Також міська рада оприлюднила фото наслідків рсійської атаки.
Що передувало: Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, були пошкоджені об’єкти соціальної інфраструктури. Від удару постраждали 3 дорослих і дитина.