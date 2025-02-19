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Война 2025

РФ массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 19 февраля 2025, 23:46
РФ массированно атаковала Одессу дронами: есть пострадавшая, почти 90 тысяч абонентов без света
фото: Геннадий Труханов

Вечером 19 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками, пострадала женщина, есть повреждения.

Источник: председатель ОВА Олег Кипер, мэр Одессы Геннадий Труханов

Прямая речь: "Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками.

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В результате сегодняшнего удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести".

Детали: Также из-за атаки без электроснабжения остались около пяти тысяч жителей одного из районов Одессы.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света остались 89500 абонентов. 

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Обновлено: Позже в мэрии Одессы сообщили, что в городе повреждена тепломагистраль. Также городской совет обнародовал фото последствий российской атаки.

 
фото: Геннадий Труханов
 
фото: Геннадий Труханов
 
фото: Геннадий Труханов

Что предшествовало:

Вечером 18 февраля российские войска нанесли массированный удар по Одессе. В результате атаки значительная часть города осталась без электро-, водо- и теплоснабжения, были повреждены объекты социальной инфраструктуры. От удара пострадали 3 взрослых и ребенок.

Одесса
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