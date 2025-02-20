Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не буде за його президентства

Президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко", але каже, що вона не станеться за його президентства.

Джерело: Трамп під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі, цитує CNN

Деталі: Трамп вказав на триваючі конфлікти на Близькому Сході та в Україні, попередивши, що "Третя світова війна" "не так вже й далеко", але заявив, що його президентство не допустить її виникнення.

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Пряма мова Трампа: "По всьому світу я швидко рухаюся до припинення воєн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті – я хочу миру, і я не хочу бачити, як ... всіх вбивають".

"І подивіться на смерть на Близькому Сході, і на смерть, яка відбувається між Росією та Україною, яка триває, і ми збираємося покласти цьому край.

Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація (попередника Трампа Джо Байдена – ред.) ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться".

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Деталі: Трамп подякував Саудівській Аравії, яка підтримала проведення саміту в середу, за організацію переговорів між США і Росією на цьому тижні, назвавши їх "великим кроком", водночас назвавши президента України Володимира Зеленського "скромним успішним коміком" і "диктатором без виборів", повторюючи російські тези про українського президента.

Раніше Трамп і Зеленський посперечалися в соціальних мережах, причому Зеленський заявив, що його американський колега "живе в цьому дезінформаційному просторі" і "(допомагає) Путіну вийти з ізоляції".

"Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу – його країна зруйнована, мільйони і мільйони людей невиправдано загинули – і ви не можете покласти край війні, якщо не поговорите з обома сторонами", – сказав Трамп, захищаючи рішення не запрошувати Україну до участі в переговорах у Саудівській Аравії.

Пряма мова Трампа: "Тож ми сподіваємося на швидке припинення вогню і відновлення стабільності в Європі та на Близькому Сході".