Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но ее не будет при его президентстве

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж и далеко", но говорит, что она не произойдет при его президентстве.

Источник: Трамп во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, цитирует CNN

Детали: Трамп указал на продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и в Украине, предупредив, что "Третья мировая война" "не так уж и далеко", но заявил, что его президентство не допустит ее возникновения.

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Прямая речь Трампа: "По всему миру я быстро двигаюсь к прекращению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете - я хочу мира, и я не хочу видеть, как ... всех убивают".

"И посмотрите на смерть на Ближнем Востоке, и на смерть, которая происходит между Россией и Украиной, которая продолжается, и мы собираемся положить этому конец.

Никому не выгодна Третья мировая война, и вы не так уж и далеко от нее, скажу вам прямо сейчас, вы не так уж и далеко. Если бы у нас была администрация (предшественника Трампа Джо Байдена - ред.) еще один год, вы были бы в Третьей мировой войне, а сейчас этого не произойдет".

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Детали: Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию, которая поддержала проведение саммита в среду, за организацию переговоров между США и Россией на этой неделе, назвав их "большим шагом", в то же время назвав президента Украины Владимира Зеленского "скромным успешным комиком" и "диктатором без выборов", повторяя российские тезисы об украинском президенте.

Ранее Трамп и Зеленский поспорили в социальных сетях, причем Зеленский заявил, что его американский коллега "живет в этом дезинформационном пространстве" и "(помогает) Путину выйти из изоляции".

"Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу - его страна разрушена, миллионы и миллионы людей неоправданно погибли - и вы не можете положить конец войне, если не поговорите с обеими сторонами", - сказал Трамп, защищая решение не приглашать Украину к участию в переговорах в Саудовской Аравии.

Прямая речь Трампа: "Поэтому мы надеемся на быстрое прекращение огня и восстановление стабильности в Европе и на Ближнем Востоке".