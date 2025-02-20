Трамп заявив, що у Росії "є козирі" в переговорах щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має "козирі" у будь-яких мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила велику територію".

Джерело: ВВС

Деталі: На питання, чи вірить він у те, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так, вірю".

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Пряма мова: "Я вважаю, що росіяни хочуть завершити війну, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них трохи є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі".

Деталі: Зазначається, що Трамп зробив цю заяву після обурення словами президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що лідер США "живе в дезінформаційному просторі", керованому Москвою.

У відповідь Трамп звинуватив Зеленського у відмові проводити вибори та спробував поставити під сумнів його популярність серед українців.

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Пряма мова: "Він відмовляється від виборів. Він низький у справжніх українських опитуваннях. Як можна бути високим, коли кожне місто зносять?"

Що передувало:

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%.

Зокрема, український президент зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

У відповідь на це Трамп назвав Зеленського "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.

Твердження Трампа щодо низького рейтингу Зеленського заперечив і експрем'єр Британії Борис Джонсон, заявивши, що рейтинг українського президента близький до рейтингу самого Трампа.

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив, що наразі американський народ є свідком "дуже сумного моменту в американській історії", оскільки президент США Дональд Трамп підміняє поняття, бреше про Україну і Європу і стає на бік глави країни-агресорки Росії Володимира Путіна.

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