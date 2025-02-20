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Война 2025

Трамп заявил, что у России "есть козыри" в переговорах по Украине

Анастасия ПроцЧетверг, 20 февраля 2025, 10:25
Трамп заявил, что у России есть козыри в переговорах по Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в любых мирных переговорах по прекращению войны в Украине, поскольку она "захватила большую территорию".

Источник: ВВС

Детали: На вопрос, верит ли он в то, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да, верю".

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Прямая речь: "Я считаю, что русские хотят завершить войну, я действительно так думаю. Я думаю, что у них немного есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри".

Детали: Отмечается, что Трамп сделал это заявление после возмущения словами президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что лидер США "живет в дезинформационном пространстве", управляемом Москвой.

В ответ Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы и попытался поставить под сомнение его популярность среди украинцев.

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Прямая речь: "Он отказывается от выборов. Он низкий в настоящих украинских опросах. Как можно быть высоким, когда каждый город сносят?"

Что предшествовало:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%.
  • В частности, украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.
  • В ответ на это Трамп назвал Зеленского "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.
  • Утверждение Трампа относительно низкого рейтинга Зеленского опроверг и экс-премьер Британии Борис Джонсон, заявив, что рейтинг украинского президента близок к рейтингу самого Трампа.
  • Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что сейчас американский народ является свидетелем "очень печального момента в американской истории", поскольку президент США Дональд Трамп подменяет понятия, врет об Украине и Европе и становится на сторону главы страны-агрессора России Владимира Путина.

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ТрампРосcия
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