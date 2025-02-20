Сенатор Сандерс: Трамп бреше про Україну, Зеленського і Європу і зближується з Путіним

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив, що наразі американський народ є свідком "дуже сумного моменту в американській історії", оскільки президент США Дональд Трамп підміняє поняття, бреше про Україну і Європу і стає на бік глави країни-агресорки Росії Володимира Путіна.

Джерело: відео Сандерса у YouTube

Пряма мова Сандерса: "Вчора ми стали свідками надзвичайно сумного моменту в американській історії. Ми бачили, як президент Сполучених Штатів об'єднався з диктатором Росії Володимиром Путіним, щоб підірвати незалежність України та її демократію. Давайте будемо відвертими: Трамп показує нам, що він бачить одного з найжорстокіших диктаторів світу своїм другом, а наших давніх демократичних союзників у Європі – своїми ворогами. Він хоче такий світ, який є безпечним для авторитарних режимів та олігархів, але вкрай небезпечним для демократій. Ви навряд чи здивуєтесь, коли я скажу, що Трамп бреше, як він це часто робить".

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Деталі: Сандерс нагадав, що Трамп, зокрема, збрехав про те, що Україна почала війну.

"Учора Трамп сказав, що Україна почала війну. Це неправда. Росія двічі вторгалася в Україну: спочатку в 2014 році, а потім знову в 2022 році. Зараз Росія окупувала близько 20% території України. Після жахливого вторгнення Путіна понад мільйон людей було вбито або поранено.

Щодня Росія продовжує обстрілювати українські міста сотнями ракет та безпілотників. Путінські сили вбивають цивільних і викрадають тисячі українських дітей, вивозячи їх до російських так званих таборів "перевиховання"", – сказав Сандерс.

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Сенатор нагадав, що за ці звірства Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна як військового злочинця.

"Далі Трамп назвав українського президента Зеленського диктатором. Це теж неправда. Зеленський отримав 75% голосів на вільних виборах. І насправді тут рейтинг схвалення вищий ніж у Трампа", – заявив Сандерс.

Він підкреслив, що посеред жорстокої війни український парламент продовжує функціонувати і в ньому мають місце вільні і необмежені політичні дебати.

"Трамп заявив, що наші європейські союзники зробили мало для підтримки України в її боротьбі проти путінського вторгнення. Він сказав, що Сполучені Штати зробили внесок втричі більший, ніж Європа. Але це просто ще одна брехня. Насправді Європа надала більше допомоги Україні, ніж США", – сказав сенатор.

Сандерс наголосив, що справа не лише в тому, що Трамп знову бреше, оскільки те, що він бреше вже не новина. Нині справа в тому, куди саме президент США хоче завести його країну.

"Усе це свідчить про те, куди він хоче завести нашу країну і фактично весь світ. Трамп затишно спілкується з Володимиром Путіним. Тож хто такий Путін? І який світ хоче побудувати Путін? Путін – це диктатор, який розчавив рух Росії до демократії після закінчення холодної війни. Росія кожні 6 років проводить фіктивні вибори, на яких Путін "отримує" 90% голосів, і влада навіть не намагається приховати фальсифікації", – сказав американський сенатор.

Він нагадав, що в путінській Росії немає свободи слова та вільних ЗМІ, протести жорстоко придушуються, десятки тисяч людей переслідують і ув'язнюють, а декого, "як Олексія Навального, вбивають".

За його словами, з часу вторгнення Росії в Україну "сотні тисяч росіян втекли від путінського жорстокого режиму", але глава Кремля зберіг контроль над своєю країною, запропонувавши російським олігархам просту угоду: якщо ви дасте мені абсолютну владу, я дозволю вам красти у російського народу стільки, скільки ви захочете.

"І саме тому в країні, де багато хто бореться з економічними труднощами, російські олігархи сховали трильйони доларів на офшорних рахунках", – сказав Сандерс.

"Ось це – російський лідер, яким захоплюється Трамп. Ось це російська олігархія, яку він підтримує. Але це не точка зору американського народу. Ми знаємо, і ми пишаємося тим, що Сполучені Штати Америки є найстарішою демократією у світі. Ми знаємо, що багато сотень тисяч хоробрих американців протягом багатьох років боролися і загинули, захищаючи демократію. Ми також знаємо, що нашими союзниками у світі є ті країни, які вірять у демократію, а не в авторитаризм.

У цей критичний момент нашої історії я сподіваюся, що кожен американець, незалежно від політичних поглядів, скаже "так" демократії, "ні" олігархії і "ні" авторитаризму", – підсумував сенатор Сандерс.

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