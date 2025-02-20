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Война 2025

Reuters: Австралия считает, что война в Украине должна быть решена на условиях Киева

Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 10:41
Reuters: Австралия считает, что война в Украине должна быть решена на условиях Киева
Министр обороны Австралии Ричард Марлз, фото з Facebook Richard Marles MP

Министр обороны Австралии Ричард Марлз и лидер Либеральной оппозиционной партии Питер Даттон заявили, что Трамп ошибся в своих утверждениях относительно Зеленского, и что мир в Украине должен быть достигнут на условиях Киева, поскольку Россия является агрессором.

Источник: Reuters со ссылкой на министра обороны Австралии Ричарда Марлза и лидера Либеральной оппозиционной партии Питера Даттона

Прямая речь Марлза: "Война в Украине должна быть решена на условиях Украины, поскольку агрессором здесь является Россия, и то, что мы видим на кону, – это целостность мирового порядка, основанного на правилах".

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Детали: Министр обороны Австралии подчеркнул, что его страна приветствует мирные переговоры для прекращения войны в Украине, но считает, что война должна быть прекращена на украинских условиях.

Оппозиционный лидер Австралии Питер Даттон также раскритиковал высказывания Трампа о том, что Украина и Зеленский сами виноваты в начале полномасштабной войны с Россией.

"Я думаю, что президент Трамп ошибся", – заявил Даттон. Именно он был министром обороны Австралии во время вторжения РФ в Украину в 2022 году.

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Кроме того, он назвал Путина "диктатором-убийцей" и подчеркнул, что Австралия должна поддерживать украинский народ и не уступить российскому лидеру "ни на дюйм".

Предыстория:

Австралияроссийско-украинская войнаСША
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