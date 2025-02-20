Reuters: Австралия считает, что война в Украине должна быть решена на условиях Киева

Министр обороны Австралии Ричард Марлз и лидер Либеральной оппозиционной партии Питер Даттон заявили, что Трамп ошибся в своих утверждениях относительно Зеленского, и что мир в Украине должен быть достигнут на условиях Киева, поскольку Россия является агрессором.

Источник: Reuters со ссылкой на министра обороны Австралии Ричарда Марлза и лидера Либеральной оппозиционной партии Питера Даттона

Прямая речь Марлза: "Война в Украине должна быть решена на условиях Украины, поскольку агрессором здесь является Россия, и то, что мы видим на кону, – это целостность мирового порядка, основанного на правилах".

Реклама:

Детали: Министр обороны Австралии подчеркнул, что его страна приветствует мирные переговоры для прекращения войны в Украине, но считает, что война должна быть прекращена на украинских условиях.

Оппозиционный лидер Австралии Питер Даттон также раскритиковал высказывания Трампа о том, что Украина и Зеленский сами виноваты в начале полномасштабной войны с Россией.

"Я думаю, что президент Трамп ошибся", – заявил Даттон. Именно он был министром обороны Австралии во время вторжения РФ в Украину в 2022 году.

РЕКЛАМА:

Кроме того, он назвал Путина "диктатором-убийцей" и подчеркнул, что Австралия должна поддерживать украинский народ и не уступить российскому лидеру "ни на дюйм".

Предыстория: