Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

На ЧАЭС шестой день устраняют последствия атаки РФ: задействованы дроны с тепловизорами

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 февраля 2025, 13:55
На ЧАЭС шестой день устраняют последствия атаки РФ: задействованы дроны с тепловизорами
фото ГСЧС

По состоянию на 20 февраля верхолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия на ЧАЭС и ликвидации тления после российской атаки БпЛА 14 февраля.

Источник: ГСЧС

Детали: Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги, спасатели используют беспилотники с тепловизорами.

Реклама:

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается в пределах нормы, отмечают в ГСЧС.

 
 

Угрозы для населения нет. Ситуация под контролем.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения существенные, отметил глава государства.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

ЧАЭСбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ
инфографикаОпрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
фотоПытались взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре: СБУ задержала трех агентов РФ
"Зеленский спал": Трамп говорит, что в Киеве грубо обошлись с его министром финансов
видео Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине, Зеленском и Европе и сближается с Путиным
Reuters: США могут заключить с Украиной упрощенное соглашение по недрам для ускорения процесса
Все новости...
ЧАЭС
Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС
МВД предупредило о фейке про пожар и выброс радиации на ЧАЭС: есть очаги тления
Эскалация ядерного террора: будет ли реакция мировых лидеров?
Последние новости
14:55
ФотоСоцопрос: Зеленский занял бы второе место на выборах с участием Залужного и Буданова
14:34
Россияне уничтожили старинную деревянную церковь в Андреевке
14:30
Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ
14:24
колонкаРаспутье Дениса Беринчика: завершение карьеры или последний бой
14:18
Удар РФ по многоэтажке в Херсоне: из-под завалов достали тело мужчины
14:18
инфографикаОпрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
14:16
В Украине будут судить двух гражданок РФ, способствовавших депортации детей из оккупированного Херсона
14:15
В Украине растет кредитование бизнеса
14:09
СМИ: глава МИД Польши полетел в США по просьбе американцев
14:04
Microsoft представила ИИ-модель Muse, которая может генерировать геймплей
Все новости...
Реклама:
Реклама: