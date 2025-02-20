На ЧАЭС шестой день устраняют последствия атаки РФ: задействованы дроны с тепловизорами
Четверг, 20 февраля 2025, 13:55
По состоянию на 20 февраля верхолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия на ЧАЭС и ликвидации тления после российской атаки БпЛА 14 февраля.
Источник: ГСЧС
Детали: Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги, спасатели используют беспилотники с тепловизорами.
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Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается в пределах нормы, отмечают в ГСЧС.
Угрозы для населения нет. Ситуация под контролем.
Предыстория:
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- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения существенные, отметил глава государства.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.