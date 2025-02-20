На ЧАЭС шестой день устраняют последствия атаки РФ: задействованы дроны с тепловизорами

По состоянию на 20 февраля верхолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по частичному вскрытию конструкций укрытия на ЧАЭС и ликвидации тления после российской атаки БпЛА 14 февраля.

Источник: ГСЧС

Детали: Чтобы постоянно контролировать ситуацию и выявить возможные новые очаги, спасатели используют беспилотники с тепловизорами.

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Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС остается в пределах нормы, отмечают в ГСЧС.

Угрозы для населения нет. Ситуация под контролем.

Предыстория:

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