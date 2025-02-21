Британія не бачить прагнення Росії до миру – міністр

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив після прослуховування виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі глав МЗС країн G20 у Південній Африці, що не бачить прагнення Росії до миру з Україною.

Джерело: Леммі, цитує Reuters

Деталі: Відповідаючи на питання про те, чи буде Британія за будь-яких обставин підтримувати введення миротворців в Україну за відсутності гарантій безпеки з боку США, Леммі сказав: "Ми не наблизилися до врегулювання шляхом переговорів".

Реклама:

Пряма мова Леммі: "І я повинен сказати, що коли я слухаю, що говорять росіяни, і що Лавров сказав в палаті сьогодні (у четвер, 20 лютого – ред.), я не бачу прагнення до того, щоб дійсно дійти до цього миру".

Деталі: Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив на зустрічі європейських лідерів у Парижі в понеділок, що зобов'язання США щодо безпеки є єдиним способом забезпечити тривалий мир в Україні, і поки що занадто рано говорити про те, скільки британських миротворців він може відправити.

Європейські лідери обговорили, але не дійшли згоди щодо розгортання миротворців на цій зустрічі, але пообіцяли посилити свою обороноздатність, оскільки адміністрація Трампа, схоже, дедалі більше переймає лінію Кремля щодо України.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Леммі: "Це критичний момент, для Європи дуже важливо збільшити... витрати на оборону, щоб посилити нашу відданість власній обороні по всій Європі".

Деталі: Міністр підтвердив мету Британії витрачати на оборону2,5% ВВП і пообіцяв допомогу Україні.

Пряма мова Ламмі: "Ми зобов'язуємося надавати Україні 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік доти, доки триватиме війна".

Деталі: Видання додає, що минулого тижня президент Дональд Трамп приголомшив європейських союзників, зателефонувавши російському лідеру Володимиру Путіну, щоб обговорити припинення війни без попередніх консультацій з Україною чи ними.

Пряма мова Ламмі: "Ми з нетерпінням чекаємо на розмову з президентом Трампом про це (переговори щодо України – ред.).

Ми дуже, дуже чітко усвідомлюємо, що Україні має бути відведена певна роль, вона має бути в центрі цих переговорів".

Нагадаємо: Російсько-американські переговори у вівторок в Ер-Ріяді тривали 4,5 години.

Пізніше Трамп у соцмережах похвалився "успішними переговорами" з Росією.