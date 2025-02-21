Британия не видит стремления России к миру – министр

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил после прослушивания выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на закрытой встрече глав МИД стран G20 в Южной Африке, что не видит стремления России к миру с Украиной.

Источник: Лемми, цитирует Reuters

Детали: Отвечая на вопрос о том, будет ли Великобритания при любых обстоятельствах поддерживать введение миротворцев в Украину при отсутствии гарантий безопасности со стороны США, Лемми сказал: "Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров".

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Прямая речь Лемми: "И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров сказал в палате сегодня (в четверг, 20 февраля – ред.), я не вижу стремления к тому, чтобы действительно дойти до этого мира".

Детали: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на встрече европейских лидеров в Париже в понедельник, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине, и пока слишком рано говорить о том, сколько британских миротворцев он может отправить.

Европейские лидеры обсудили, но не пришли к согласию по развертыванию миротворцев на этой встрече, но пообещали усилить свою обороноспособность, поскольку администрация Трампа, похоже, все больше перенимает линию Кремля по Украине.

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Прямая речь Лемми: "Это критический момент, для Европы очень важно увеличить... расходы на оборону, чтобы усилить нашу преданность собственной обороне по всей Европе".

Детали: Министр подтвердил цель Британии тратить на оборону 2,5% ВВП и пообещал помощь Украине.

Прямая речь Лемми: "Мы обязуемся предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год до тех пор, пока будет продолжаться война".

Детали: Издание добавляет, что на прошлой неделе президент Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, позвонив российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны без предварительных консультаций с Украиной или ими.

Прямая речь Лемми: "Мы с нетерпением ждем разговора с президентом Трампом об этом (переговоры по Украине – ред.).

Мы очень, очень четко осознаем, что Украине должна быть отведена определенная роль, она должна быть в центре этих переговоров".

Напомним: Российско-американские переговоры во вторник в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа.

Пзже Трамп в соцсетях похвастался "успешными переговорами" с Россией.