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Війна 2025

Трамп: США близькі до підписання угоди з Україною про природні ресурси

Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 00:50
Трамп: США близькі до підписання угоди з Україною про природні ресурси
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп 22 лютого під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) заявив, що Сполучені Штати наблизилися до підписання угоди з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Він також наголосив на бажанні повернути мільярди доларів військової допомоги, наданої Україні.

Джерело: трансліція виступу Трампа в соцмережі Х

Деталі: Під час виступу, де зібралися політики, медійні особистості, консервативні активісти та союзники Трампа, американський президент заявив, що США "…досить близькі до угоди, і нам краще бути близькими до угоди".

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"США хочуть рідкоземельні метали, нафту та "все, що ми можемо отримати", – оголосив американський президент.

Він також заявив, що хоче "повернути мільярди доларів" військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.

Пряма мова: "Триває війна між Росією та Україною. Люди вбивають і гинуть, переважно молоді українці та росіяни, у кількостях, небачених за багато років. Я говорив із Путіним і сподіваюся, що це все закінчиться, що ця жахлива, жахлива війна нарешті скінчиться".

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Передісторія:

  • В проєкті угоди датованим 7 лютого 2025 року, який отримало британське видання The Telegraph, Адміністрація Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують репарації, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.
  • Президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки для України зі сторони Сполучених Штатів.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп був засмучений через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.
  • У тексті угоди між США та Україною, актуальному на вечір 21 лютого, який є у розпорядженні ЕП, передбачається створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

ТрампСШАНадра
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