Трамп: США близькі до підписання угоди з Україною про природні ресурси

Президент США Дональд Трамп 22 лютого під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) заявив, що Сполучені Штати наблизилися до підписання угоди з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Він також наголосив на бажанні повернути мільярди доларів військової допомоги, наданої Україні.

Джерело: трансліція виступу Трампа в соцмережі Х

Деталі: Під час виступу, де зібралися політики, медійні особистості, консервативні активісти та союзники Трампа, американський президент заявив, що США "…досить близькі до угоди, і нам краще бути близькими до угоди".

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"США хочуть рідкоземельні метали, нафту та "все, що ми можемо отримати", – оголосив американський президент.

Він також заявив, що хоче "повернути мільярди доларів" військової допомоги, яку Вашингтон надав Україні.

Пряма мова: "Триває війна між Росією та Україною. Люди вбивають і гинуть, переважно молоді українці та росіяни, у кількостях, небачених за багато років. Я говорив із Путіним і сподіваюся, що це все закінчиться, що ця жахлива, жахлива війна нарешті скінчиться".

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