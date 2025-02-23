Трамп: США близки к подписанию соглашения с Украиной о природных ресурсах
Президент США Дональд Трамп 22 февраля во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что Соединенные Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Он также отметил желание вернуть миллиарды долларов военной помощи, предоставленной Украине.
Источник: транслиция выступления Трампа в соцсети Х
Детали: Во время выступления, где собрались политики, медийные личности, консервативные активисты и союзники Трампа, американский президент заявил, что США "...достаточно близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению".
"США хотят редкоземельные металлы, нефть и "все, что мы можем получить", – объявил американский президент.
Он также заявил, что хочет "вернуть миллиарды долларов" военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине.
Прямая речь: "Продолжается война между Россией и Украиной, люди убивают, и люди гибнут, в основном молодые люди, украинцы, русские в количествах, невиданных вообще за много лет. Я говорил с Путиным, и я надеюсь, что это все закончится, эта ужасная, ужасная война".
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Предыстория:
- В проекте соглашения датированным 7 февраля 2025 года, который получило британское издание The Telegraph, Администрация Трампа выдвинула Украине условия соглашения по полезным ископаемым, которые обычно ставят странам-агрессорам, потерпевшим поражение в войне. Условия этого соглашения значительно превосходят репарации, которые были наложены на Германию и Японию после Второй мировой войны.
- Президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности для Украины со стороны Соединенных Штатов.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп был расстроен из-за отсутствия благодарности за американскую помощь и отказ подписать соглашение по украинским полезным ископаемым.
- В тексте соглашения между США и Украиной, актуальном на вечер 21 февраля, который есть в распоряжении ЭП, предусматривается создание коммерческого фонда, в котором США будут иметь 100% контроль, а Украина будет выделять на него средства.