Трамп: США близки к подписанию соглашения с Украиной о природных ресурсах

Президент США Дональд Трамп 22 февраля во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что Соединенные Штаты приблизились к подписанию соглашения с Украиной по редкоземельным ресурсам. Он также отметил желание вернуть миллиарды долларов военной помощи, предоставленной Украине.

Источник: транслиция выступления Трампа в соцсети Х

Детали: Во время выступления, где собрались политики, медийные личности, консервативные активисты и союзники Трампа, американский президент заявил, что США "...достаточно близки к соглашению, и нам лучше быть близкими к соглашению".

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"США хотят редкоземельные металлы, нефть и "все, что мы можем получить", – объявил американский президент.

Он также заявил, что хочет "вернуть миллиарды долларов" военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине.

Прямая речь: "Продолжается война между Россией и Украиной, люди убивают, и люди гибнут, в основном молодые люди, украинцы, русские в количествах, невиданных вообще за много лет. Я говорил с Путиным, и я надеюсь, что это все закончится, эта ужасная, ужасная война".

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