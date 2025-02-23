США витратили $65,9 млрд на військову допомогу Україні – Пентагон

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали Україні близько 183 мільярдів доларів допомоги, з них 65,9 мільярда доларів були витрачені на військову підтримку України.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на дані Пентагону та міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу

Деталі: Загальний обсяг допомоги Україні від США з моменту повномасштабного вторгення Росії в Україну становить близько 183 мільярдів доларів.

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В Пентагоні підтвердили, що США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів. Ще 3,9 мільярда доларів, схвалені Конгресом, залишаються невитраченими.

Дослівно: "Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.

Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість".

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Деталі: Видання також звернулося до Білого дому з проханням прокоментувати заяви президента Дональда Трампа щодо "математичної невідповідності" його заяв щодо витрат на допомогу Україні.

У відповідь Білий дім процитував Трампа.

"Посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися, але війну, яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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