С начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили Украине около 183 миллиардов долларов помощи, из них 65,9 миллиарда долларов были потрачены на военную поддержку Украины.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на данные Пентагона и межведомственной наблюдательной группы, которая отвечает за представление отчетов Конгрессу

Детали: Общий объем помощи Украине от США с момента полномасштабного вторжения России в Украину составляет около 183 миллиардов долларов.

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В Пентагоне подтвердили, что США прислали Украине военной помощи на 65,9 миллиарда долларов. Еще 3,9 миллиарда долларов, одобренные Конгрессом, остаются неизрасходованными.

Дословно: "Около 58 миллиардов долларов из 183 миллиардов долларов общей помощи Украине было потрачено в США.

Эти средства были направлены непосредственно на развитие американской оборонной промышленности или путем замены старого оружия, переданного Киеву, на новое оружие американского производства, или путем прямых инвестиций в промышленность".

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Детали: Издание также обратилось в Белый дом с просьбой прокомментировать заявления бывшего президента Дональда Трампа о "математическом несоответствии" его заявлений о расходах на помощь Украине.

В ответ Белый дом процитировал Трампа.

"Посредственно успешный комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начинаться, но войну, которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Предыстория: