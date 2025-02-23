Зеленський: Ми обміняємо Курську область на українські території, коли до цього дійде

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обміняє територію Курської області, яку контролюють ЗСУ, на окуповані Росією українські території під час переговорів з РФ.

Джерело: президент на пресконференції 23 лютого

Пряма мова Зеленського: "Нас цікавлять наші території, українські. І у будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати цю Курську область на наші території.

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Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, і питання тих чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе".

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