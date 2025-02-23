Зеленський: Ми обміняємо Курську область на українські території, коли до цього дійде
Неділя, 23 лютого 2025, 18:43
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обміняє територію Курської області, яку контролюють ЗСУ, на окуповані Росією українські території під час переговорів з РФ.
Джерело: президент на пресконференції 23 лютого
Пряма мова Зеленського: "Нас цікавлять наші території, українські. І у будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обмінювати цю Курську область на наші території.
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Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, і питання тих чи інших кроків, я думаю, нам це допоможе".
Що було раніше:
- Перед цим Зеленський заявляв, що йому цікаво, які умови будуть у Росії стосовно Курської області, коли справа дійде до "дипломатичного врегулювання" війни.
- На думку фахівців Інституту вивчення війни, російська влада намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.