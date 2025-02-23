Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Зеленский: Мы обменяем Курскую область на украинские территории, когда до этого дойдет

Станислав ПогориловВоскресенье, 23 февраля 2025, 18:43
Зеленский: Мы обменяем Курскую область на украинские территории, когда до этого дойдет
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обменяет территорию Курской области, которую контролируют Вооруженные силы, на оккупированные Россией украинские территории во время переговоров с РФ.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Прямая речь Зеленского: "Нас интересуют наши территории, украинские. И в любом случае Курская область даст нам возможность обменивать эту Курскую область на наши территории.

Реклама:

Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, и вопрос тех или иных шагов, я думаю, нам это поможет".

Что предшествовало:

  • Перед этим Зеленский заявлял, что ему интересно, какие условия будут у России по Курской области, когда дело дойдет до "дипломатического урегулирования" войны.
  • По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.

ЗеленскийКурская область российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Выборы в Германии: Мерц станет новым канцлером, у ультраправых исторический результат – экзитпол
У Трампа заявили, что "стамбульское соглашение" может быть ориентиром для завершения войны
Украина имеет альтернативу Starlink – Умеров
На оккупированных территориях Украины полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти
Все новости...
Зеленский
Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану
Украинские дроны успешно поражают россиян, а баллистика готовится – Зеленский
Зеленский говорит, что США не намекали на отключение Starlink в Украине
Последние новости
20:13
футбол"Динамо" обыграло "Карпаты" в чемпионате Украины
20:03
Спецпосланник Трампа: Если будет мирное соглашение, компании США смогут вести бизнес в России
19:41
Выборы в Германии: Мерц станет новым канцлером, у ультраправых исторический результат – экзитпол
19:38
Евросовет соберется на экстренный саммит по "долгосрочной безопасности Украины"
19:18
Зеленский: Замороженные российские активы – это наши деньги
19:11
У Трампа заявили, что "стамбульское соглашение" может быть ориентиром для завершения войны
19:02
Каждый пятый подросток в Украине подвергался травле онлайн: результаты опроса ЮНИСЕФ
18:52
Ермак сообщил о конструктивных переговорах с США по "соглашению о недрах"
18:47
Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану
18:45
"Александрия" одержала волевую победу над луганской "Зарей" в чемпионате Украины по футболу
Все новости...
Реклама:
Реклама: