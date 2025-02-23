Зеленский: Мы обменяем Курскую область на украинские территории, когда до этого дойдет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обменяет территорию Курской области, которую контролируют Вооруженные силы, на оккупированные Россией украинские территории во время переговоров с РФ.

Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля

Прямая речь Зеленского: "Нас интересуют наши территории, украинские. И в любом случае Курская область даст нам возможность обменивать эту Курскую область на наши территории.

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Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, и вопрос тех или иных шагов, я думаю, нам это поможет".

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