Зеленский: Мы обменяем Курскую область на украинские территории, когда до этого дойдет
Воскресенье, 23 февраля 2025, 18:43
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обменяет территорию Курской области, которую контролируют Вооруженные силы, на оккупированные Россией украинские территории во время переговоров с РФ.
Источник: президент на пресс-конференции 23 февраля
Прямая речь Зеленского: "Нас интересуют наши территории, украинские. И в любом случае Курская область даст нам возможность обменивать эту Курскую область на наши территории.
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Я уверен, когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, и вопрос тех или иных шагов, я думаю, нам это поможет".
Что предшествовало:
- Перед этим Зеленский заявлял, что ему интересно, какие условия будут у России по Курской области, когда дело дойдет до "дипломатического урегулирования" войны.
- По мнению специалистов Института изучения войны, российские власти пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров.