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Війна 2025

Макрон: Прагнемо забезпечити справедливе, міцне і тривале повернення миру в Україну

Ольга Глущенко Понеділок, 24 лютого 2025, 02:38
Макрон: Прагнемо забезпечити справедливе, міцне і тривале повернення миру в Україну
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "європейські колеги і союзники" прагнуть забезпечити "справедливе, міцне і тривале повернення миру в Україну".

Джерело: Макрон у мережі Х

Пряма мова Макрона: "За останні кілька годин я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, Антоніу Кошта, Олафом Шольцом, Кіром Стармером, Реджепом Ердоганом і Віктором Орбаном".

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"Після дискусій з європейськими колегами та союзниками протягом останніх кількох днів ми прагнемо забезпечити справедливе, міцне і тривале повернення миру в Україну, а також посилити безпеку європейців під час усіх майбутніх переговорів".

Що передувало: Раніше Макрон закликав європейців ухвалити стратегічні рішення про оборону Європи упродовж наступних тижнів та запровадити спільне європейське фінансування для збільшення закупівель і виробництва.

Також Макрон заявив, що рішення про можливу відправку військ в Україну не ухвалюватиметься негайно, і що для цього потрібне встановлення миру.

МакронЄвропаросійсько-українська війнапереговори
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