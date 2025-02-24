Макрон: Стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "европейские коллеги и союзники" стремятся обеспечить "справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину".

Источник: Макрон в сети Х

Прямая речь Макрона: "За последние несколько часов я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Олафом Шольцом, Киром Стармером, Реджепом Эрдоганом и Виктором Орбаном".

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"После дискуссий с европейскими коллегами и союзниками в течение последних нескольких дней мы стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину, а также усилить безопасность европейцев во время всех будущих переговоров".

Что предшествовало: Ранее Макрон призвал европейцев принять стратегические решения об обороне Европы в течение следующих недель и ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства.

Также Макрон заявил, что решение о возможной отправке войск в Украину не будет приниматься немедленно, и что для этого нужно установление мира.