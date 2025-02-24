Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Макрон: Стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину

Ольга ГлущенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 02:38
Макрон: Стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "европейские коллеги и союзники" стремятся обеспечить "справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину".

Источник: Макрон в сети Х

Прямая речь Макрона: "За последние несколько часов я говорил с Урсулой фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Олафом Шольцом, Киром Стармером, Реджепом Эрдоганом и Виктором Орбаном".

Реклама:

"После дискуссий с европейскими коллегами и союзниками в течение последних нескольких дней мы стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину, а также усилить безопасность европейцев во время всех будущих переговоров".

Что предшествовало: Ранее Макрон призвал европейцев принять стратегические решения об обороне Европы в течение следующих недель и ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства.

Также Макрон заявил, что решение о возможной отправке войск в Украину не будет приниматься немедленно, и что для этого нужно установление мира.

МакронЕвропароссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО почти на $113 млн
Будущий канцлер Германии назвал приоритетом независимость Европы от США
фотоВ Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины
Выборы в Германии: Мерц станет новым канцлером, у ультраправых исторический результат – экзитпол
Украина имеет альтернативу Starlink – Умеров
На оккупированных территориях Украины полезных ископаемых на $350 миллиардов - Свириденко
Все новости...
Макрон
WSJ: Макрон и Стармер будут убеждать Трампа поддержать военно миссию миротворцев в Украине
Среди европейских лидеров украинцы лучше всего относятся к Макрону, Дуде и фон дер Ляйен
Макрон рассказал, когда может рассмотреть возможность отправки войск в Украину
Последние новости
03:38
DeepState: Враг продвинулся в Белогоровке на Луганщине – поселок в "серой зоне"
03:08
видеоБеспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани – соцсети
02:38
Макрон: Стремимся обеспечить справедливое, прочное и длительное возвращение мира в Украину
01:56
Зеленский поздравил Мерца с победой на парламентских выборах в Германии
01:22
Швеция заявила о передаче Украине систем ПВО почти на $113 млн
00:52
Мерц озвучил дату формирования нового правительства Германии
00:18
Советник по нацбезопасности США назвал Трампа "президентом мира" – СМИ
23:59
футболДругой мир Луиса Диаса: партизаны, Вальдеррама и вымирающее индейское племя
23:30
фотоВ Париже в поддержку Украины собрались более 10 тысяч человек
23:17
Киев атаковали вражеские БпЛА, в городе упали обломки
Все новости...
Реклама:
Реклама: