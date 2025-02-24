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Нічна атака дронів: під Одесою пошкоджено порт, на Київщині ліквідували пожежу

Українська правдаПонеділок, 24 лютого 2025, 09:49
Нічна атака дронів: під Одесою пошкоджено порт, на Київщині ліквідували пожежу
Наслідки атаки БпЛА у Броварському районі, фото ДСНС Київщини

У ніч на 24 лютого росіяни атакували Україну ударними безпілотниками: пошкоджені житлові будинки на Дніпропетровщині, Київщині та Хмельниччині, а на Одещині – портова інфраструктура.

Джерело: Київська ОВА, Дніпропетровська ОВА, Одеська ОВА, Хмельницька ОВА

Деталі: Як повідомили в Київській ОВА, вночі сили ППО збили кілька повітряних цілей над областю. У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок. Пожежу, що виникла між 23-м та 24-м поверхами, оперативно ліквідували. Охоронець житлового комплексу зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому допомогу на місці.

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У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі Сили оборони збили 4 ворожі безпілотники над регіоном. Через атаку пошкоджено 2 приватні будинки та 2 господарчі споруди у Дніпровському районі.

На Одещині, за даними обласної військової адміністрації, російські дрони атакували портову інфраструктуру. Також пошкоджені житловий будинок та автомобіль у передмісті Одеси.

У Хмельницькій ОВА зазначили, що над областю збито 2 ворожі "Шахеди". Під час атаки пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль, а також кілька будинків унаслідок вибухової хвилі.

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російсько-українська війнаобстрілбезпілотники
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