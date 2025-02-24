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Война 2025

Ночная атака дронов: под Одессой поврежден порт, на Киевщине ликвидировали пожар

Украинская правдаПонедельник, 24 февраля 2025, 09:49
Ночная атака дронов: под Одессой поврежден порт, на Киевщине ликвидировали пожар
Последствия атаки БпЛА в Броварском районе, фото ГСЧС Киевщины

В ночь на 24 февраля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: повреждены жилые дома в Днепропетровской, Киевской и Хмельницкой областях, а на Одещині – портовая инфраструктура.

Источник: Киевская ОВА, Днепропетровская ОВА, Одесская ОВА, Хмельницкая ОВА

Детали: Как сообщили в Киевской ОВА, ночью силы ПВО сбили несколько воздушных целей над областью. В Броварском районе в результате атаки поврежден недостроенный многоэтажный дом. Пожар, возникший между 23-м и 24-м этажами, оперативно ликвидировали. Охранник жилого комплекса получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему помощь на месте.

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В Днепропетровской ОВА сообщили, что ночью Силы обороны сбили 4 вражеских беспилотника над регионом. В результате атаки повреждены 2 частных дома и 2 хозяйственные постройки в Днепровском районе.

В Одесской области, по данным областной военной администрации, российские дроны атаковали портовую инфраструктуру. Также повреждены жилой дом и автомобиль в пригороде Одессы.

В Хмельницкой ОВА отметили, что над областью сбиты 2 вражеских "Шахеда". Во время атаки поврежден фасад частного дома и автомобиль, а также несколько домов в результате взрывной волны.

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