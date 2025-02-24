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З 2014 року Росія вже 25 разів порушувала режими припинення вогню – Зеленський

Ірина БалачукПонеділок, 24 лютого 2025, 11:33
З 2014 року Росія вже 25 разів порушувала режими припинення вогню – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Від 2014 року країна-агресорка Росія уже понад 25 разів порушила запроваджені у різний час режими припинення вогню, тому простої "тиші на фронті" не достатньо для справжнього і тривалого миру, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: президент на саміті "Підтримуй Україну", який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії

Пряма мова Зеленського: "Надійний і тривалий мир – це значно більше, ніж тиша на фронті. Ми пам’ятаємо, що з 2014 року більше 25 разів Росія порушувала режим припинення вогню".

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Деталі: Він додав, що коли посланець президента США Кіт Келлог перебував в Україні, то він передав йому і президенту Дональду Трампу документ з "переліком всіх сісфаєрів (ceasefire (англ.) – режим припинення вогню – ред.) з конкретними датами, які Росія зламала".

"Тому мир може бути тільки наслідком зваженої дипломатії й абсолютно чітких гарантій безпеки", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна і Європа мають бути разом зі США за столом переговорів і бути разом навпроти Росії.

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"Путін не подарує нам цей мир. Не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю, нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, за один день, сьогодні, завтра чи післязавтра, на жаль. Така реальність. І якщо хтось спробує це зробити саме так – без будь-якої опори, то це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки – це не спрацює", – підсумував Зеленський.

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Передісторія:

Зеленськиймирпереговори
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