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Война 2025

С 2014 года Россия уже 25 раз нарушала режимы прекращения огня – Зеленский

Ирина БалачукПонедельник, 24 февраля 2025, 11:33
С 2014 года Россия уже 25 раз нарушала режимы прекращения огня – Зеленский
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

С 2014 года страна-агрессор Россия уже более 25 раз нарушила введенные в разное время режимы прекращения огня, поэтому простой "тишины на фронте" недостаточно для настоящего и длительного мира, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: президент на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве с участием ряда партнеров в третью годовщину полномасштабного вторжения России

Прямая речь Зеленского: "Надежный и длительный мир – это гораздо больше, чем тишина на фронте. Мы помним, что с 2014 года более 25 раз Россия нарушала режим прекращения огня".

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Детали: Он добавил, что когда посланник президента США Кит Келлог находился в Украине, то он передал ему и президенту Дональду Трампу документ с "перечнем всех сисфаеров (ceasefire (англ.) – режим прекращения огня – ред.) с конкретными датами, которые Россия сломала".

"Поэтому мир может быть только следствием взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и Европа должны быть вместе с США за столом переговоров и быть вместе напротив России. 

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"Путин не подарит нам этот мир. Не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством. О мире невозможно просто объявить за один час, за один день, сегодня, завтра или послезавтра, к сожалению. Такова реальность. И если кто-то попытается это сделать именно так – без какой-либо опоры, то это не сработает, без каких-либо гарантий безопасности – это не сработает", – подытожил Зеленский.

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Предыстория: 

Зеленскиймирпереговоры
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