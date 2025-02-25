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Путін: Рейтинг Зеленського вдвічі нижчий, ніж у Залужного

Ольга Глущенко Вівторок, 25 лютого 2025, 03:48
Путін: Рейтинг Зеленського вдвічі нижчий, ніж у Залужного
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Правитель Кремля Володимир Путін заявив, що рейтинг президента України Володимира Зеленського нібито вдвічі нижчий, ніж у колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: Путін в інтервю російським пропагандистам, цитує Meduza

Пряма мова Путіна: "Неважливо, який у нього рейтинг: чотири чи скільки там відсотків. Його рейтинг удвічі нижчий, ніж у Залужного. Шансів перемогти на нових виборах у Зеленського немає".

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Деталі: Путін також сказав, що нібито не проти "зберегти державність України", але йому важливо, щоб "Україну не використовували для загроз Москві".

Разом з тим російський лідер назвав Зеленського "токсичною фігурою для України".

Пряма мова Путіна: "Він (Зеленський – ред.) загнав себе в глухий кут, заборонивши переговори з Росією. Він ухиляється від переговорів, тому що інакше доведеться скасовувати воєнний стан і відразу йти на вибори. Ми зацікавлені в тому, щоб Зеленський залишався при владі – він розкладає режим".

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Передісторія

  • Президент США Дональд Трамп підтримує вимоги РФ щодо проведення президентських виборів в Україні. Американський президент також додав, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%".
  • Зеленьский відповів на заяви очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%. Він зазначив, що, за даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

Нагадаємо: Також Путін заявив про готовність співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів на тимчасово окупованих українських територіях.

ПутінЗеленськийЗалужний
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