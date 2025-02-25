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Путин: Рейтинг Зеленского вдвое ниже, чем у Залужного

Ольга ГлущенкоВторник, 25 февраля 2025, 03:48
Путин: Рейтинг Зеленского вдвое ниже, чем у Залужного
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Правитель Кремля Владимир Путин заявил, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского якобы вдвое ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: Путин в интервью российским пропагандистам, цитирует Meduza

Прямая речь Путина: "Неважно, какой у него рейтинг: четыре или сколько там процентов. Его рейтинг вдвое ниже, чем у Залужного. Шансов победить на новых выборах у Зеленского нет".

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Детали: Путин также сказал, что якобы не против "сохранить государственность Украины", но ему важно, чтобы "Украину не использовали для угроз Москве".

Вместе с тем российский лидер назвал Зеленского "токсичной фигурой для Украины".

Прямая речь Путина: "Он (Зеленский – ред.) загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией. Он уклоняется от переговоров, потому что иначе придется отменять военное положение и сразу идти на выборы. Мы заинтересованы в том, чтобы Зеленский оставался у власти – он разлагает режим".

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Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине. Американский президент также добавил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".
  • Зеленский ответил на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%. Он отметил, что, по данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Напомним: Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов на временно оккупированных украинских территориях.

ПутинЗеленскийЗалужный
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