У Херсоні росіяни поцілили снарядом в лікарню – ОВА
Вівторок, 25 лютого 2025, 11:45
В ніч на 25 лютого російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого постраждала одна з обласних лікарень: вибиті вікна та пошкоджена котельня.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Ворожі снаряди поцілили в одну з обласних лікарень. У закладі вибито вікна та пошкоджено котельню. Інформація щодо потерпілих не надходила".
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Деталі: Як повідомили в обласній військовій адміністрації, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Також ведеться робота з відновлення теплопостачання до лікарні.
Нагадаємо:
- Росіяни в ніч на 24 лютого обстріляли Дніпровський район Херсона: внаслідок атаки на приватний будинок загинув 72-річний чоловік.
- Російська армія увечері 24 лютого обстріляла з артилерії Дніпровський район Херсона, шестеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина.