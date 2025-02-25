У Херсоні росіяни поцілили снарядом в лікарню – ОВА

В ніч на 25 лютого російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого постраждала одна з обласних лікарень: вибиті вікна та пошкоджена котельня.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Ворожі снаряди поцілили в одну з обласних лікарень. У закладі вибито вікна та пошкоджено котельню. Інформація щодо потерпілих не надходила".

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Деталі: Як повідомили в обласній військовій адміністрації, фахівці працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Також ведеться робота з відновлення теплопостачання до лікарні.

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