В Херсоне россияне попали снарядом в больницу – ОВА
Вторник, 25 февраля 2025, 11:45
В ночь на 25 февраля российская армия обстреляла Херсон, в результате чего пострадала одна из областных больниц: выбиты окна и повреждена котельная.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Вражеские снаряды попали в одну из областных больниц. В заведении выбиты окна и повреждена котельная. Информация о пострадавших не поступала".
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Детали: Как сообщили в областной военной администрации, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Также ведется работа по восстановлению теплоснабжения в больницу.
Напомним:
- Россияне в ночь на 24 февраля обстреляли Днепровский район Херсона: в результате атаки на частный дом погиб 72-летний мужчина.
- Российская армия вечером 24 февраля обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона, шесть человек пострадали, в том числе 15-летняя девушка.