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В Херсоне россияне попали снарядом в больницу – ОВА

Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 11:45
В Херсоне россияне попали снарядом в больницу – ОВА
Фото с Facebook Херсонской ОВА

В ночь на 25 февраля российская армия обстреляла Херсон, в результате чего пострадала одна из областных больниц: выбиты окна и повреждена котельная.

Источник: Херсонская ОВА 

Дословно: "Вражеские снаряды попали в одну из областных больниц. В заведении выбиты окна и повреждена котельная. Информация о пострадавших не поступала".

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Детали: Как сообщили в областной военной администрации, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Также ведется работа по восстановлению теплоснабжения в больницу.

Напомним:

российско-украинская войнаХерсонобстрел
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