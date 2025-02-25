В Херсоне россияне попали снарядом в больницу – ОВА

В ночь на 25 февраля российская армия обстреляла Херсон, в результате чего пострадала одна из областных больниц: выбиты окна и повреждена котельная.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Вражеские снаряды попали в одну из областных больниц. В заведении выбиты окна и повреждена котельная. Информация о пострадавших не поступала".

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Детали: Как сообщили в областной военной администрации, специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Также ведется работа по восстановлению теплоснабжения в больницу.

Напомним: