Російська атака 25 лютого: ППО знищила 6 із 7 ворожих ракет і 133 дрони з 213

В ніч на 25 лютого російські окупанти випустили по Україні 7 крилатих ракет і 213 безпілотників типу Shahed та інших: протиповітряна оборона знищила 139 ворожих цілей.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: З 19.00 24 лютого противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

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Станом на 11.00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Водночас внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.