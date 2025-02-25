Российская атака 25 февраля: ПВО уничтожила 6 из 7 вражеских ракет и 133 дрона из 213

В ночь на 25 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 7 крылатых ракет и 213 беспилотников типа Shahed и других: противовоздушная оборона уничтожила 139 вражеских целей.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 19.00 24 февраля противник атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

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По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

79 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В то же время в результате вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.