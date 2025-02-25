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РФ в очередной раз ударила УАБами по Харьковской области: ранены две женщины

Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 13:32
РФ в очередной раз ударила УАБами по Харьковской области: ранены две женщины
Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне попали двумя управляемыми авиабомбами по селу Золочев в Харьковской области, в результате обстрела травмы получили две женщины, повреждены жилые дома.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь: "В 12:30 российская авиация нанесла пять ударов УАБами по Золочевской громаде. Два попадания – в поселке Золочев. 

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Первый УАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция".

 
Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: В областной военной администрации сообщили, что две женщины в возрасте 78 и 48 лет получили ранения осколками стекла и испытали острую реакцию на стресс.

Кроме того, уничтожен один и повреждены три гражданских автомобиля.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще по одному УАБ прилетело в села Родное, Уды и Мироновка Золочевской общины. В ОВА отметили, что там обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним:

российско-украинская войнаобстрелХарьковская область
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