РФ в очередной раз ударила УАБами по Харьковской области: ранены две женщины

Россияне попали двумя управляемыми авиабомбами по селу Золочев в Харьковской области, в результате обстрела травмы получили две женщины, повреждены жилые дома.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура

Прямая речь: "В 12:30 российская авиация нанесла пять ударов УАБами по Золочевской громаде. Два попадания – в поселке Золочев.

Реклама:

Первый УАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция".

Фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: В областной военной администрации сообщили, что две женщины в возрасте 78 и 48 лет получили ранения осколками стекла и испытали острую реакцию на стресс.

Кроме того, уничтожен один и повреждены три гражданских автомобиля.

РЕКЛАМА:

Фото: Харьковская областная прокуратура

Еще по одному УАБ прилетело в села Родное, Уды и Мироновка Золочевской общины. В ОВА отметили, что там обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним: