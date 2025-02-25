РФ в очередной раз ударила УАБами по Харьковской области: ранены две женщины
Россияне попали двумя управляемыми авиабомбами по селу Золочев в Харьковской области, в результате обстрела травмы получили две женщины, повреждены жилые дома.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Харьковская областная прокуратура
Прямая речь: "В 12:30 российская авиация нанесла пять ударов УАБами по Золочевской громаде. Два попадания – в поселке Золочев.
Первый УАБ ударил в гаражи, повреждены два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, электроподстанция".
Детали: В областной военной администрации сообщили, что две женщины в возрасте 78 и 48 лет получили ранения осколками стекла и испытали острую реакцию на стресс.
Кроме того, уничтожен один и повреждены три гражданских автомобиля.
Еще по одному УАБ прилетело в села Родное, Уды и Мироновка Золочевской общины. В ОВА отметили, что там обошлось без пострадавших и разрушений.
Напомним:
- 18 февраля россияне ударили управляемой авиабомбой по Золочеву, что на Харьковщине: повредили административные и жилые здания, разрушили помещения социальной защиты населения.
- 21 февраля РФ нанесла удар УАБом по Золочеву в Харьковской области, в результате чего травмированы четыре человека и повреждены дома.