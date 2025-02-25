DeepState: Росіяни окупували село Запоріжжя на Донеччині, ЗСУ відкинули їх з Успенівки
Російські війська зайняли село Запоріжжя в Донецькій області, а Сили оборони України відкинули армію противника біля Успенівки.
Джерело: проєкт DeepState
Дослівно: "Сили Оборони України відкинули противника з Успенівки. Ворог окупував Запоріжжя (Донецька обл.), та просунувся біля Скудного та Новоочеретуватого".
Деталі: Як повідомили аналітики проєкту, ЗСУ мають успіхи поблизу села Успенівка у Донецькій області. Росіяни просунулись біля Скудного та Новоочеретуватого, що неподалік Великої Новосілки.
Оновлено: Також за даними проєкту, російські війська намагаються розвивати наступ у напрямку Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Одним із найгарячіших районів залишається Срібне, де росіяни чинять постійний тиск на позиції українських військових. Активні бойові дії тривають у районах Котлине-Удачне, Успенівки, Піщаного та Воздвиженки.
Водночас, аталітитки зазанчаєть, що за останні півтора тижні активність просувань противника в районі Покровська знизилася, так само суттєво впала чисельність штурмових дій.
Це стало можливим завдяки діям Сил оборони України, які змогли перетягнути на себе ресурси противника. Тепер окупанти змушені відновлювати втрачені позиції, а не проводити нові наступальні дії.
Дослівно: "Можна сказати, що ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо.
Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях. Це почало перетворюватися в систематичність, що відображає певний стан справ московитів. Попри це, у них все рівно є можливість лізти безперестану по декілька осіб і виснажувати наших військових".
Деталі: Очікується, що після суттєвих просувань на окремих ділянках росіяни перегрупують свої сили, що може призвести до зростання активності в районі Покровська. Наразі основні зусилля противник зосереджує в районах Курахового та Великої Новосілки.
Нагадаємо:
- 17 лютого проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Срібне Донецької області, а також просунулися біля кількох населених пунктів регіону.
- 19 лютого повідомлялось, що росіяни захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області.
- 24 лютого проєкт оновив карти та повідомив, що росіяни просунулися в Білогорівці на Луганщині, селище опинилося в "сірій зоні".