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DeepState: Росіяни окупували село Запоріжжя на Донеччині, ЗСУ відкинули їх з Успенівки

Степан Гафтко, Анастасія ПроцВівторок, 25 лютого 2025, 14:11
DeepState: Росіяни окупували село Запоріжжя на Донеччині, ЗСУ відкинули їх з Успенівки
Фото: мапа DeepState

Російські війська зайняли село Запоріжжя в Донецькій області, а Сили оборони України відкинули армію противника біля Успенівки. 

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України відкинули противника з Успенівки. Ворог окупував Запоріжжя (Донецька обл.), та просунувся біля Скудного та Новоочеретуватого".

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Деталі: Як повідомили аналітики проєкту, ЗСУ мають успіхи поблизу села Успенівка у Донецькій області. Росіяни просунулись біля Скудного та Новоочеретуватого, що неподалік Великої Новосілки.

Оновлено: Також за даними проєкту, російські війська намагаються розвивати наступ у напрямку Преображенка-Троїцьке-Горіхове. Одним із найгарячіших районів залишається Срібне, де росіяни чинять постійний тиск на позиції українських військових. Активні бойові дії тривають у районах Котлине-Удачне, Успенівки, Піщаного та Воздвиженки.

Водночас, аталітитки зазанчаєть, що за останні півтора тижні активність просувань противника в районі Покровська знизилася, так само суттєво впала чисельність штурмових дій. 

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Це стало можливим завдяки діям Сил оборони України, які змогли перетягнути на себе ресурси противника. Тепер окупанти змушені відновлювати втрачені позиції, а не проводити нові наступальні дії.

Дослівно: "Можна сказати, що ворог має в районі Покровська проблеми з логістикою та ресурсами, як людським так і в техніці. Логістичні проблеми передбачають труднощі з проведеннями ротацій особового складу, евакуацією важкопоранених (вони практично їх не забирають), підвіз БК, медицини, харчів тощо.

Також часто можна побачити штурмові дії за допомогою легкових автомобілів, мотоблоків, а логістику на віслюках і конях. Це почало перетворюватися в систематичність, що відображає певний стан справ московитів. Попри це, у них все рівно є можливість лізти безперестану по декілька осіб і виснажувати наших військових". 

Деталі: Очікується, що після суттєвих просувань на окремих ділянках росіяни перегрупують свої сили, що може призвести до зростання активності в районі Покровська. Наразі основні зусилля противник зосереджує в районах Курахового та Великої Новосілки.

Нагадаємо: 

російсько-українська війнаокупаціяДонецька область
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