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DeepState: Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области, ВСУ отбросили их из Успеновки

Степан ГафткоВторник, 25 февраля 2025, 14:11
DeepState: Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области, ВСУ отбросили их из Успеновки
Фото: карта DeepState

Российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, а Силы обороны Украины отбросили армию противника возле Успеновки. 

Источник: проект DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки. Враг оккупировал Запорожье (Донецкая обл.), и продвинулся у Скудного и Новоочеретоватого".

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Детали: Как сообщили аналитики проекта, ВСУ имеют успехи вблизи села Успеновка в Донецкой области. 

Россияне продвинулись у Скудного и Новоочеретоватого, что недалеко от Великой Новоселки. 

Напомним: 

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российско-украинская войнаоккупацияДонецкая область
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