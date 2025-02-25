DeepState: Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области, ВСУ отбросили их из Успеновки

Российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, а Силы обороны Украины отбросили армию противника возле Успеновки.

Источник: проект DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки. Враг оккупировал Запорожье (Донецкая обл.), и продвинулся у Скудного и Новоочеретоватого".

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Детали: Как сообщили аналитики проекта, ВСУ имеют успехи вблизи села Успеновка в Донецкой области.

Россияне продвинулись у Скудного и Новоочеретоватого, что недалеко от Великой Новоселки.

Напомним:

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