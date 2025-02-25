DeepState: Россияне оккупировали село Запорожье в Донецкой области, ВСУ отбросили их из Успеновки
Вторник, 25 февраля 2025, 14:11
Российские войска заняли село Запорожье в Донецкой области, а Силы обороны Украины отбросили армию противника возле Успеновки.
Источник: проект DeepState
Дословно: "Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки. Враг оккупировал Запорожье (Донецкая обл.), и продвинулся у Скудного и Новоочеретоватого".
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Детали: Как сообщили аналитики проекта, ВСУ имеют успехи вблизи села Успеновка в Донецкой области.
Россияне продвинулись у Скудного и Новоочеретоватого, что недалеко от Великой Новоселки.
Напомним:
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- 17 февраля проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Серебряное Донецкой области, а также продвинулись возле нескольких населенных пунктов региона.
- 19 февраля сообщалось, что россияне захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области.
- 24 февраля проект обновил карты и сообщил, что россияне продвинулись в Белогоровке на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне".