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Кількість жертв атаки на Київщині зросла до двох: загиблу людину дістали з-під завалів  

Ірина БалачукСереда, 26 лютого 2025, 11:13
Кількість жертв атаки на Київщині зросла до двох: загиблу людину дістали з-під завалів  
Фото з місця події. Фото ДСНС

Під завалами знищеного будинку у Бучанському районі Київської області знайшли тіло ще однієї загиблої людини, таким чином кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох осіб. Ще двоє людей дістали поранення.

Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рубан: "Завали наразі розібрали. Виявили тіло другої загиблої людини". 

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Фото поліції

Деталі: Вона не змогла надати інформацію про жертв російської атаки, зазначивши, що ідентифікацією тіл займається поліція. 

 
фото поліції

Кореспондентка ТСН в ефірі національного марафону новин повідомила, що у будинку, в який поцілив "Шахед", жили "відомий хірург та телевізійниця".

Передісторія: 

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Київська областьбезпілотникижертви
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