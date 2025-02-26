Кількість жертв атаки на Київщині зросла до двох: загиблу людину дістали з-під завалів
Середа, 26 лютого 2025, 11:13
Під завалами знищеного будинку у Бучанському районі Київської області знайшли тіло ще однієї загиблої людини, таким чином кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох осіб. Ще двоє людей дістали поранення.
Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Рубан: "Завали наразі розібрали. Виявили тіло другої загиблої людини".
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Деталі: Вона не змогла надати інформацію про жертв російської атаки, зазначивши, що ідентифікацією тіл займається поліція.
Кореспондентка ТСН в ефірі національного марафону новин повідомила, що у будинку, в який поцілив "Шахед", жили "відомий хірург та телевізійниця".
Передісторія:
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- Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки в Бучанському районі Київської області дістала поранення 19-річна дівчина, а також загорівся приватний будинок.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок цієї атаки одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.