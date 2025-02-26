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Количество жертв атаки на Киевщине возросло до 2: погибшего человека достали из-под завалов 

Ирина БалачукСреда, 26 февраля 2025, 11:13
Количество жертв атаки на Киевщине возросло до 2: погибшего человека достали из-под завалов 
Фото с места происшествия. Фото ГСЧС

Под завалами уничтоженного дома в Киевской области нашли тело еще одного погибшего человека, таким образом количество жертв российской дроновой атаки возросло до двух.

Источник: спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рубан: "Завалы сейчас разобрали. Обнаружили тело второго погибшего человека".

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Детали: Она не смогла предоставить информацию о жертвах российской атаки, отметив, что идентификацией тел занимается полиция.

Корреспондентка ТСН в эфире национального марафона новостей сообщила, что в доме, в который попал "Шахед", жили "известный хирург и телевизионщица".

Предыстория:

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Киевская областьбеспилотникижертвы
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