Количество жертв атаки на Киевщине возросло до 2: погибшего человека достали из-под завалов
Среда, 26 февраля 2025, 11:13
Под завалами уничтоженного дома в Киевской области нашли тело еще одного погибшего человека, таким образом количество жертв российской дроновой атаки возросло до двух.
Источник: спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Рубан: "Завалы сейчас разобрали. Обнаружили тело второго погибшего человека".
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Детали: Она не смогла предоставить информацию о жертвах российской атаки, отметив, что идентификацией тел занимается полиция.
Корреспондентка ТСН в эфире национального марафона новостей сообщила, что в доме, в который попал "Шахед", жили "известный хирург и телевизионщица".
Предыстория:
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- Ранее сообщалось, что в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области получила ранение 19-летняя девушка, а также загорелся частный дом.
- Позже стало известно, что в результате этой атаки один человек погиб и еще двое получили ранения.