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Кремль наказав своїм ЗМІ не вихваляти Трампа, якщо переговори зі США зірвуться

Степан ГафткоЧетвер, 27 лютого 2025, 14:11
Кремль наказав своїм ЗМІ не вихваляти Трампа, якщо переговори зі США зірвуться
Фото: Getty Images

На тлі потепління відносин між Росією та США в Кремлі наказали пропагандистським ЗМІ "не вихваляти особисто" американського президента Дональда Трампа на той випадок, якщо переговори з ним не принесуть результатів. 

Джерело: Telegram-канал The Moscow Time, видання "Верстка" 

Деталі: На тлі потепління відносин між Росією та США в адміністрації російського лідера рекомендували пропагандистським ЗМІ "не вихваляти особисто" американського президента Трампа, а створити образ "людини, яка мала мудрість відгукнутися на простягнуту Росією руку". Про це виданню "Верстка" повідомили кілька джерел у провладних медіа та співрозмовник, близький до Кремля.

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Він сказав, що "на випадок, якщо переговори ні до чого не приведуть, завжди можна буде сказати: ми (російська влада – ред.) намагалися, ми зробили все можливе".

Співрозмовник видання  сказав, що російським ЗМІ наказали висвітлювати контакти між командами Путіна і Трампа у позитивному ключі, наголошуючи, що переговори ведуться саме з Трампом – політиком, якого "переслідували" і в США, і в Європі.

Водночас журналістам заборонили давати обіцянки щодо завершення війни чи називати конкретні терміни. У Кремлі вимагали "збалансовано" висвітлювати Трампа, щоб не перестаратися з похвалою. Як зазначив один із керівників провладного ЗМІ, стратегія виглядає як "мінне поле", тому вирішили дотримуватися обережної інформаційної подачі.

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Нагадаємо: 

  • Американський президент Дональд Трамп 26 лютого пообіцяв, що прагнутиме укласти таку угоду про "припинення війни" в Україні для обох сторін.
  • Пізніше Трамп стверджував, що в межах "врегулювання війни" в Україні російський правитель Володимир Путін буде змушений піти на певні поступки.

РосіяТрамппереговориСША
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