Кремль приказал своим СМИ не восхвалять Трампа, если переговоры со США сорвутся

На фоне потепления отношений между Россией и США в Кремле приказали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Дональда Трампа на тот случай, если переговоры с ним не принесут результатов.

Источник: Telegram-канал The Moscow Time, издание "Верстка"

Детали: На фоне потепления отношений между Россией и США в администрации российского лидера рекомендовали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Трампа, а создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку". Об этом изданию "Верстка" сообщили несколько источников в провластных медиа и собеседник, близкий к Кремлю.

Реклама:

Он сказал, что "на случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы (российские власти – ред.) пытались, мы сделали все возможное".

Собеседник издания сказал, что российским СМИ приказали освещать контакты между командами Путина и Трампа в позитивном ключе, подчеркивая, что переговоры ведутся именно с Трампом – политиком, которого "преследовали" и в США, и в Европе.

В то же время журналистам запретили давать обещания по завершению войны или называть конкретные сроки. В Кремле требовали "сбалансировано" освещать Трампа, чтобы не переусердствовать с похвалой. Как отметил один из руководителей провластного СМИ, стратегия выглядит как "минное поле", поэтому решили придерживаться осторожной информационной подачи.

РЕКЛАМА:

Напомним: