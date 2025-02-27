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Кремль приказал своим СМИ не восхвалять Трампа, если переговоры со США сорвутся

Степан ГафткоЧетверг, 27 февраля 2025, 14:11
Кремль приказал своим СМИ не восхвалять Трампа, если переговоры со США сорвутся
Фото: Getty Images

На фоне потепления отношений между Россией и США в Кремле приказали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Дональда Трампа на тот случай, если переговоры с ним не принесут результатов. 

Источник: Telegram-канал The Moscow Time, издание "Верстка" 

Детали: На фоне потепления отношений между Россией и США в администрации российского лидера рекомендовали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Трампа, а создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку". Об этом изданию "Верстка" сообщили несколько источников в провластных медиа и собеседник, близкий к Кремлю.

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Он сказал, что "на случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы (российские власти – ред.) пытались, мы сделали все возможное".

Собеседник издания сказал, что российским СМИ приказали освещать контакты между командами Путина и Трампа в позитивном ключе, подчеркивая, что переговоры ведутся именно с Трампом – политиком, которого "преследовали" и в США, и в Европе.

В то же время журналистам запретили давать обещания по завершению войны или называть конкретные сроки. В Кремле требовали "сбалансировано" освещать Трампа, чтобы не переусердствовать с похвалой. Как отметил один из руководителей провластного СМИ, стратегия выглядит как "минное поле", поэтому решили придерживаться осторожной информационной подачи.

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Напомним: 

  • Американский президент Дональд Трамп 26 февраля пообещал, что будет стремиться заключить такое соглашение о "прекращении войны" в Украине для обеих сторон.
  • Позже Трамп утверждал, что в рамках "урегулирования войны" в Украине российский правитель Владимир Путин будет вынужден пойти на определенные уступки.

РосcияТрамппереговорыСША
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