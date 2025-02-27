Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на розміщення миротворців з країн Євросоюзу в Україні та звинуватив керівництво ЄС в "агресивності".
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, повідомляє "Белта"
Пряма мова Лукашенка: "З приводу направлення туди (в Україну – ред.) миротворчих сил. Росія ніколи з цим не погодиться. Принаймні, така позиція Росії на сьогоднішній день".
Деталі: На думку Лукашенка, керівництво ЄС, насамперед з Німеччини та Франції, займає дуже агресивну позицію.
"Не знаю, чи вдалося Трампу на переговорах із Макроном і Стармером схилити їх у бік миру і мирних переговорів, але ви бачите - вони займають дуже агресивну позицію щодо війни Росії та України", - вважає Лукашенко.
Нагадаємо: Наприкінці січня Лукашенко заявляв, що Тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією, але Мінськ не збирається направляти їх на лінію фронту.
Передісторія:
- В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
- За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
- США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
- За даними агентства Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.