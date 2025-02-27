Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на розміщення миротворців з країн Євросоюзу в Україні та звинуватив керівництво ЄС в "агресивності".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, повідомляє "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "З приводу направлення туди (в Україну – ред.) миротворчих сил. Росія ніколи з цим не погодиться. Принаймні, така позиція Росії на сьогоднішній день".

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Деталі: На думку Лукашенка, керівництво ЄС, насамперед з Німеччини та Франції, займає дуже агресивну позицію.

"Не знаю, чи вдалося Трампу на переговорах із Макроном і Стармером схилити їх у бік миру і мирних переговорів, але ви бачите - вони займають дуже агресивну позицію щодо війни Росії та України", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо: Наприкінці січня Лукашенко заявляв, що Тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією, але Мінськ не збирається направляти їх на лінію фронту.

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