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Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 лютого 2025, 18:09
Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на миротворців з країн ЄС
Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія ніколи не погодиться на розміщення миротворців з країн Євросоюзу в Україні та звинуватив керівництво ЄС в "агресивності".

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, повідомляє "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "З приводу направлення туди (в Україну – ред.) миротворчих сил. Росія ніколи з цим не погодиться. Принаймні, така позиція Росії на сьогоднішній день".

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Деталі: На думку Лукашенка, керівництво ЄС, насамперед з Німеччини та Франції, займає дуже агресивну позицію.

"Не знаю, чи вдалося Трампу на переговорах із Макроном і Стармером схилити їх у бік миру і мирних переговорів, але ви бачите - вони займають дуже агресивну позицію щодо війни Росії та України", - вважає Лукашенко.

Нагадаємо: Наприкінці січня Лукашенко заявляв, що Тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією, але Мінськ не збирається направляти їх на лінію фронту.

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Передісторія:

  • В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".
  • За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
  • США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
  • За даними агентства Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив можливе відправлення військ в Україну з Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

ЛукашенкоЄСРосіямиротворці
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