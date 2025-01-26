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Лукашенко вирішив, що лише білоруські миротворці можуть забезпечити "нормальні стосунки між братами"

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 15:08
Лукашенко вирішив, що лише білоруські миротворці можуть забезпечити нормальні стосунки між братами
фото: president.gov.by

Тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією, але Мінськ не збирається направляти їх на лінію фронту, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Джерело: Лукашенко на пресконференції в день "виборів"

Пряма мова Лукашенка: "Якщо в ім'я довіри і справедливості - то крім білоруської армії у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це - тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід.

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Але, щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини".

Деталі: Лукашенко додав, що з таким рішенням нібито не погодяться ні Київ, ні Захід.

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ЛукашенкоБілорусьУкраїнаРосія
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