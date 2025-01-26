Лукашенко вирішив, що лише білоруські миротворці можуть забезпечити "нормальні стосунки між братами"
Тільки білоруські миротворці могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією, але Мінськ не збирається направляти їх на лінію фронту, заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Джерело: Лукашенко на пресконференції в день "виборів"
Пряма мова Лукашенка: "Якщо в ім'я довіри і справедливості - то крім білоруської армії у них нічого немає. Це не означає, що я пошлю як миротворців свою армію, ні. Але заради того, щоб було так, як домовляться, це - тільки білоруська, інших немає. Усі інші будуть тягнути або на Захід, або на Схід.
Але, щоб ви розуміли, я туди не рвуся, і, найімовірніше, я своїх людей, на сьогоднішній день, туди не збираюся відправляти, миротворців. Не збираюся. Але білоруси тільки можуть забезпечити між середнім і старшим братом нормальні взаємини".
Деталі: Лукашенко додав, що з таким рішенням нібито не погодяться ні Київ, ні Захід.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що для запобігання новому нападу Росії на Україну після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.
- 23 січня Зеленський заявив, що завершення російської війни проти України має бути перемогою президента США Дональда Трампа, а не правителя держави-агресора Володимира Путіна.