Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на миротворцев из стран ЕС
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на размещение миротворцев из стран Евросоюза в Украине и обвинил руководство ЕС в "агрессивности".
Источник: Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "По поводу направления туда (в Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такова позиция России на сегодняшний день".
Детали: По мнению Лукашенко, руководство ЕС, прежде всего из Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию.
"Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию по войне России и Украины", - считает Лукашенко.
Напомним: В конце января Лукашенко заявлял, что только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией, но Минск не собирается направлять их на линию фронта.
Предыстория:
- В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".
- По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
- США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.
- По данным агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.