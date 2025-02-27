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Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на миротворцев из стран ЕС

Станислав ПогориловЧетверг, 27 февраля 2025, 18:09
Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на миротворцев из стран ЕС
Александр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия никогда не согласится на размещение миротворцев из стран Евросоюза в Украине и обвинил руководство ЕС в "агрессивности".

Источник: Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "По поводу направления туда (в Украину - ред.) миротворческих сил. Россия никогда с этим не согласится. По крайней мере, такова позиция России на сегодняшний день".

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Детали: По мнению Лукашенко, руководство ЕС, прежде всего из Германии и Франции, занимает очень агрессивную позицию.

"Не знаю, удалось ли Трампу на переговорах с Макроном и Стармером склонить их в сторону мира и мирных переговоров, но вы видите - они занимают очень агрессивную позицию по войне России и Украины", - считает Лукашенко.

Напомним: В конце января Лукашенко заявлял, что только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные взаимоотношения между Украиной и Россией, но Минск не собирается направлять их на линию фронта.

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Предыстория:

  • В последние недели европейские государства активизировали переговоры по размещению западного контингента в Украине для контроля за вероятным будущим "прекращением огня".
  • По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
  • США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.
  • По данным агентства Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил возможную отправку войск в Украину с Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

ЛукашенкоЕСРосcиямиротворцы
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