Апеляційний суд змінив генералу Горбенку запобіжний захід на домашній арешт – адвокат
Четвер, 27 лютого 2025, 18:13
Київський апеляційний суд змінив колишньому командиру 125-ої окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку запобіжний захід – домашній арешт до 20 березня замість тримання під вартою.
Джерело: адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхорівський у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Цілодобовий домашній до 20 березня з електронним засобом контролю".
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Передісторія:
- 20 січня представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині".
- Генерал-лейтенанта Горбенка підозрюють у недбалості до військової служби (стаття 425 Кримінального кодексу України).
- Перський районний суд міста Києва 22 січня відправив Горбенка під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів.
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