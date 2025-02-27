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Апеляційний суд змінив генералу Горбенку запобіжний захід на домашній арешт – адвокат 

Ангеліна Страшкулич, Анастасія ПроцЧетвер, 27 лютого 2025, 18:13
Апеляційний суд змінив генералу Горбенку запобіжний захід на домашній арешт – адвокат 
Горбенко. Ілюстративне фото: АрміяInform

Київський апеляційний суд змінив колишньому командиру 125-ої окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку запобіжний захід – домашній арешт до 20 березня замість тримання під вартою.

Джерело: адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхорівський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Артуру Горбенку змінили запобіжний захід. Цілодобовий домашній до 20 березня з електронним засобом контролю".

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Генерал-лейтенанту Артуру Горбенку змінено запобіжний захід на домашній арешт.
фото: Народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Ростислав Тістик

Передісторія: 

  • 20 січня представники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри колишнім командувачу ОТУ "Харків" бригадному генералу Юрію Галушкіну, командиру 125-ої бригади ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенку і командиру 415-го стрілецького батальйону 23-ої ОМБр полковнику Іллі Лапіну. Офіцерів підозрюють у "провалі оборони на Харківщині".
  • Генерал-лейтенанта Горбенка підозрюють у недбалості до військової служби (стаття 425 Кримінального кодексу України).
  • Перський районний суд міста Києва 22 січня відправив Горбенка під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів.

Знати більше: Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика

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Також: Екскомбриг 125-ої ТРО Горбенко: На Харківщині робили все можливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – нереально

судармія
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