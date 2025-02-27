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Апелляционный суд изменил генералу Горбенко меру пресечения на домашний арест – адвокат

Ангелина Страшкулич, Анастасия ПроцЧетверг, 27 февраля 2025, 18:13
Апелляционный суд изменил генералу Горбенко меру пресечения на домашний арест – адвокат
Горбенко. Иллюстративное фото: АрмияInform

Киевский апелляционный суд изменил бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения - домашний арест до 20 марта вместо содержания под стражей.

Источник: адвокат генерал-лейтенанта Максим Тхоровский в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Артуру Горбенко изменили меру пресечения. Круглосуточный домашний до 20 марта с электронным средством контроля".

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Генерал-лейтенанту Артуру Горбенко изменена мера пресечения на домашний арест.
ФОТО: НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ ИЗ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ "СЛУГА НАРОДА" РОСТИСЛАВ ТИСТЫК

Предыстория:

  • 20 января представители Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях бывшему командующему ОТГ "Харьков" бригадному генералу Юрию Галушкину, командиру 125-й бригады ТРО генерал-лейтенанту Артуру Горбенко и командиру 415-го стрелкового батальона 23-й ОМБр полковнику Илье Лапину. Офицеров подозревают в "провале обороны на Харьковщине".
  • Генерал-лейтенанта Горбенко подозревают в халатности к военной службе (статья 425 Уголовного кодекса Украины).
    Персидский районный суд города Киева 22 января отправил Горбенко под стражу на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 25 миллионов.

Знать больше: Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика

Также: Экс-комбриг 125-й ТРО Горбенко: На Харьковщине делали все возможное. Но удержать фронт, когда у тебя 6-8 человек на километр - нереально

судармия
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