У Каїрі обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі
У Каїрі продовжилися переговори між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС через посередників стосовно другого етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази і повернення ізраїльських заручників.
Джерело: Державна інформаційна служба Єгипту, The Times of Israel, "Суспільне"
Деталі: Згідно з повідомленням, сторони розпочали інтенсивні дискусії щодо наступних етапів угоди про перемир'я на тлі постійних зусиль, спрямованих на забезпечення виконання досягнутих домовленостей.
The Times of Israel зазначає, що поки неясно, хто представляє американську сторону на переговорах, оскільки спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде в регіон лише наступного тижня.
Що передувало: ХАМАС погодився на умову угоди про припинення вогню в Газі, відмовившись від контролю над Сектором Гази під час виконання наступного етапу угоди.
Передісторія:
- 25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.
- 19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.
Нагадаємо:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.