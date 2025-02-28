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У Каїрі обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 лютого 2025, 06:44
У Каїрі обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі
Сектор Гази, фото: Getty Images

У Каїрі продовжилися переговори між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС через посередників стосовно другого етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази і повернення ізраїльських заручників.

Джерело: Державна інформаційна служба Єгипту, The Times of Israel, "Суспільне"

Деталі: Згідно з повідомленням, сторони розпочали інтенсивні дискусії  щодо наступних етапів угоди про перемир'я на тлі постійних зусиль, спрямованих на забезпечення виконання досягнутих домовленостей.

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The Times of Israel зазначає, що поки неясно, хто представляє американську сторону на переговорах, оскільки спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде в регіон лише наступного тижня.

Що передувало: ХАМАС погодився на умову угоди про припинення вогню в Газі, відмовившись від контролю над Сектором Гази під час виконання наступного етапу угоди.

Передісторія

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  • 25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.
  • 19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Нагадаємо

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
  • 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.

Сектор Газипереговори
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