У Каїрі обговорюють другий етап угоди про припинення вогню в Газі

У Каїрі продовжилися переговори між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС через посередників стосовно другого етапу угоди про припинення вогню в Секторі Гази і повернення ізраїльських заручників.

Джерело: Державна інформаційна служба Єгипту, The Times of Israel, "Суспільне"

Деталі: Згідно з повідомленням, сторони розпочали інтенсивні дискусії щодо наступних етапів угоди про перемир'я на тлі постійних зусиль, спрямованих на забезпечення виконання досягнутих домовленостей.

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The Times of Israel зазначає, що поки неясно, хто представляє американську сторону на переговорах, оскільки спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф прибуде в регіон лише наступного тижня.

Що передувало: ХАМАС погодився на умову угоди про припинення вогню в Газі, відмовившись від контролю над Сектором Гази під час виконання наступного етапу угоди.

Передісторія:

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25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.

19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Нагадаємо: