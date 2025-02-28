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В Каире обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе

Ольга ГлущенкоПятница, 28 февраля 2025, 06:44
В Каире обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе
Сектор Газа, фото: Getty Images

В Каире продолжились переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС через посредников относительно второго этапа соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и возвращении израильских заложников.

Источник: Государственная информационная служба Египта, The Times of Israel, "Суспільне"

Детали: Согласно сообщению, стороны начали интенсивные дискуссии относительно следующих этапов соглашения о перемирии на фоне постоянных усилий, направленных на обеспечение выполнения достигнутых договоренностей.

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The Times of Israel отмечает, что пока неясно, кто представляет американскую сторону на переговорах, поскольку спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибудет в регион только на следующей неделе.

Что предшествовало: ХАМАС согласился на условие соглашения о прекращении огня в Газе, отказавшись от контроля над Сектором Газа во время выполнения следующего этапа соглашения.

Предыстория: 

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  • 25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.
  • 19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

Напомним

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.

Сектор Газапереговоры
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