В Каире обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе
В Каире продолжились переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС через посредников относительно второго этапа соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и возвращении израильских заложников.
Источник: Государственная информационная служба Египта, The Times of Israel, "Суспільне"
Детали: Согласно сообщению, стороны начали интенсивные дискуссии относительно следующих этапов соглашения о перемирии на фоне постоянных усилий, направленных на обеспечение выполнения достигнутых договоренностей.
The Times of Israel отмечает, что пока неясно, кто представляет американскую сторону на переговорах, поскольку спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибудет в регион только на следующей неделе.
Что предшествовало: ХАМАС согласился на условие соглашения о прекращении огня в Газе, отказавшись от контроля над Сектором Газа во время выполнения следующего этапа соглашения.
Предыстория:
- 25 января ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы были переданы ХАМАСом при посредничестве Красного креста и пересекли израильскую территорию.
- 19 января ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.
Напомним:
- 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
- 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
- 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.