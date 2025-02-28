Українські розвідники вразили передовий пункт управління РФ на Херсонщині

Фото: скриншот з відео ГУР

26 лютого бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки за допомогою вибухівки, яку скинули з безпілотника, уразили на Херсонщині передовий пункт управління російського 14 армійського корпусу.

Джерело: ГУР МО України

Дослівно: "26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу ЗС РФ".

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