Українські розвідники вразили передовий пункт управління РФ на Херсонщині
П'ятниця, 28 лютого 2025, 11:04
26 лютого бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки за допомогою вибухівки, яку скинули з безпілотника, уразили на Херсонщині передовий пункт управління російського 14 армійського корпусу.
Джерело: ГУР МО України
Дослівно: "26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління російських окупантів – 14 армійського корпусу ЗС РФ".
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Нагадаємо:
- В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.