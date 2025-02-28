Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Українські розвідники вразили передовий пункт управління РФ на Херсонщині

Степан ГафткоП'ятниця, 28 лютого 2025, 11:04
Українські розвідники вразили передовий пункт управління РФ на Херсонщині
Фото: скриншот з відео ГУР

26 лютого бійці Департаменту активних дій Головного управління розвідки за допомогою вибухівки, яку скинули з безпілотника, уразили на Херсонщині передовий пункт управління російського 14 армійського корпусу. 

Джерело: ГУР МО України

Дослівно: "26 лютого 2025 року близько 22:00 у районі населеного пункту Іванівка Херсонської області успішно уражено передовий пункт управління  російських окупантів – 14 армійського корпусу ЗС РФ".

Реклама:

Нагадаємо: 

  • В ніч на 26 лютого Головне управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил борони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Красонодарському краї РФ.

російсько-українська війнаГУРбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На трьох найбільших фармацевтичних заводах проходять обшуки
Аварійні відключення електроенергії скасовані
На саміт щодо України у Британії запросили понад десять лідерів: говоритимуть про мир і безпеку
Мінрозвитку пояснило, чому закрили "Шлях" для перевізників гуманітарки
На фронті загинув Василь Ратушний
Угода про корисні копалини готова до підписання – міністр фінансів США
Усі новини...
російсько-українська війна
Росіяни понад 5000 разів обстрілювали українські позиції на фронті за добу – Генштаб
Росіяни вдарили КАБами по громаді на Сумщині, багато пошкоджень
Заяви Путіна сигналізують, що РФ не збирається йти на територіальні поступки – ISW
Останні новини
14:27
Як зареєструватися на НМТ-2025? Покроковий алгоритм дій
14:16
1 березня у США стартує чемпіонат світу з бобслею і скелетону: які шанси у українців
14:05
"Америка відвернулась від усього пристойного": режисер "Титаніка" отримає громадянство Нової Зеландії
14:03
“Укренерго” запустила мобільний додаток для моніторингу електропостачання в реальному часі
14:03
У Литві розповіли, як не дали диверсантам спалити вантаж з допомогою для України
13:59
Google скорочує штат для зменшення витрат з метою подальших інвестицій у ШІ
13:59
Кличко анонсував звільнення чиновників, які фігурують у справі про заволодіння землею в Києві
13:58
В Україні до фінансування індустріальних парків приєднався четвертий держбанк
13:56
Сили оборони зупинили прорив росіян на Сумщині, але ворог продовжує штурми
13:53
Як онлайн-шахраї заробляють мільярди доларів на криптоскамі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: